Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi konusunda yeni bir sisteme geçti. Her dönemde en çok vergi veren şirketler ve kişiler açıklanırken artık vergisini ödemeyen şirket ve kişiler de duyurulacak. Vergi Yüzsüzleri başlığı ile yayınlanacak vergi ödemeyenlerin listesi, Türkiye’de gündem olacak. Düzenlemeyi duyurduktan sonra konuyla ilgili sık sık hatırlatmalar yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu olanların listede yer alacağını Eylül sonu itibariyle de listenin açıklanacağını belirtti.

Bakan Şimşek’ten 1 Aylık Süre

Vergi Yüzsüzü listesinde isminin yer almasını istemeyen şirketler için Eylül ayının sonuna kadar süre olduğunu belirten Bakan Şimşek, şirketlere konuyla ilgili bilgilendirmenin yapıldığını ve iki liste halinde isimlerin duyurulacağını söyledi. Buna göre listeler şöyle olacak;

15-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde

1-15 Kasım 2024 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde

31 Aralık 2023 itibariyle borcu bulunan ve 30 Eylül 2024’e kadar borçlarını ödemeyen 5 milyon TL ve üzerindeki vergi borçlarını kapsayacak olan listede deprem bölgesi muaf tutulacak. Konuyla ilgili yasal düzenleme de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.