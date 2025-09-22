Warren Buffett, 17 Yıllık BYD Yatırımını Sonlandırdı

ABD merkezli yatırım şirketi Berkshire Hathaway, 17 yıldır portföyünde bulundurduğu Çinli elektrikli araç üreticisi BYD hisselerinden tamamen çıktı. Satış kararının açıklanmasının ardından BYD hisseleri, Hong Kong ve Çin borsalarında hızlı bir düşüş kaydetti.

Warren Buffett’ın BYD serüveni, şirketin önde gelen yöneticilerinden Charlie Munger’in önerisiyle başlamıştı. 2022’nin ortalarından itibaren kademeli olarak hisse satışına yönelen şirket, geçtiğimiz yıl itibarıyla BYD’nin halka açık hisselerinin yalnızca yüzde 5’inden daha azını elinde tutuyordu.

Yatırım, Berkshire Hathaway tarihindeki en kârlı hamlelerden biri olarak kayıtlara geçti. Şirketin yatırım yaptığı dönemin ardından BYD hisseleri, en yüksek seviyesinde yaklaşık yüzde 4000 değer kazanmıştı.

BYD, geçtiğimiz yılın başında yatırım değerinin sıfıra indiğine dair açıklama yapmış ancak uzun vadeli yatırımcılar için önemli kazançlar sağlamıştı