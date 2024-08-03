Türkiye’nin en çok tercih edilen bankalarından Yapı Kredi ATM’ler üzerinden yapılan işlemler için güncellemeye gitti. Döviz ve TL üzerinden ypaılacak çekim işlemlerinde kartlı ve kartsız olarak farklı türdeki işlemlerin limitlerini arttıran Yapı Kredi, böylece 2024 itibariyle daha yüklü miktarlar üzerinden işlem yapılmasının da önünü açtı. 2024 Ağustos ayı itibariyle güncel çekim limitlerini öğrenmek isteyenler aşağıdaki tabloya göz atabilir.

İşte Yapı Kredi Günlük Para Çekme Limiti

Yapı Kredi günlük para çekme limiti 10.000 TL olarak belirlendi. Yurt dışında para çekmek 1000 Dolar olarak belirlenirken nakit avansta limit 1.000.000 TL’ye çıkarıldı. Döviz alım ve satışlarında 15.000 Dolar limit koyulurken ATM’den yapılacak kartlı havale işlemlerinde üst tutar 20.000 TL oldu.

İşte Yapı Kredi günlük ATM limitleri…