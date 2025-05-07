Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Hisselerine Kredili İşlem Yasağı Getirildi

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygulamaya alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde, Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK.E) paylarına yönelik yeni bir işlem kısıtlaması duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamaya göre YAPRK.E kodlu hisse senetleri 7 Mayıs 2025 tarihinden itibaren bir ay boyunca kredili işlemlere ve açığa satışa kapatılacak. Bu kapsamda, söz konusu hisseye 5 Haziran 2025 tarihine kadar kredili alım yapılamayacak ve açığa satış işlemi gerçekleştirilemeyecek.

Tedbir, piyasalarda yaşanan fiyat hareketliliğini dengelemek amacıyla devreye alınan VBTS kapsamında uygulanıyor. Bu süre zarfında yatırımcıların, ilgili hisse senedinde yalnızca nakit alım-satım işlemleri gerçekleştirebileceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, alınan önlemin yalnızca YAPRK.E paylarını kapsadığı ve diğer hisse senetlerinde herhangi bir işlem kısıtlamasının bulunmadığı vurgulandı.