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Ziraat Bankası 300 Milyon Dolarlık Uzun Vadeli Dış Finansman İşlemi Gerçekleştirdi

Ziraat Bankası'nın, İngiltere'nin uluslararası ölçekteki bir yatırım bankasıyla 300 milyon dolarlık 4 yıl vadeli, teminatlı dış finansman işlemi gerçekleştirdiği bildirildi.

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Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada, Ziraat Bankası’nın, istikrarlı ve dengeli büyüme stratejileri doğrultusunda dış finansman kaynaklarını çeşitlendirdiği ve uzun vadeli borçlanma imkanlarını artırdığı belirtildi.

Açıklamada, “Bu kapsamda, İngiltere’nin uluslararası ölçekteki bir yatırım bankasıyla 300 milyon dolar tutarında, 4 yıl vadeli, teminatlı dış finansman işlemi gerçekleştirilmiştir. Son dönemde Türkiye ekonomisinde görülen olumlu gelişmeler ve uygulanan program kapsamında atılan adımlar neticesinde, ülkemiz bankacılık sektörüne olan güvenin hızlanarak artmaya devam ettiği görülmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’nin kredibilite artışının, uluslararası finans sistemine başarılı entegrasyonuna katkı sağlarken, iyileşen koşullarda uluslararası nitelikli fon akışının sürmesine ve uluslararası paydaşlarla işbirliklerinin güçlenerek devam etmesine destek verdiği vurgulanan açıklamada, “Dış finansmanda derinleşme ve çeşitlendirme stratejimiz, önümüzdeki dönemlerde de kararlılıkla sürdürülecektir.” denildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Ziraat Bankası

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