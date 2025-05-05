Ziraat Bankası Emekli Promosyon Tutarları Belli Oldu! Kim Ne Kadar Alacak?

Ziraat Bankası, Mayıs 2025 itibarıyla emekli maaşını taşıyan ya da sözleşmesini yenileyen emeklilere yönelik promosyon ödemeleriyle ilgili yeni tutarları duyurdu. Banka, emekli maaşlarını SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) üzerinden alan emeklilere, maaş tutarlarına göre 12.000 TL’ye kadar emekli promosyonu imkanı sunuyor.

Ziraat Bankası, emekli maaş promosyonu kapsamında maaş aralığına göre farklı ödeme seçenekleri sunuyor. Banka, 10.000 TL ile 14.999 TL arasında maaş alan emeklilere 8.000 TL, 15.000 TL ile 19.999 TL arasında maaş alanlara ise 10.000 TL promosyon verecek. 20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 12.000 TL’lik promosyon ödemesinden yararlanabilecek.

Daha düşük maaş alan emekliler için de promosyon ödemesi mevcut. 10.000 TL’nin altında maaş alan emeklilerin promosyon tutarının ise 5.000 TL civarında olması bekleniyor.

Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu almak isteyen emekliler, başvurularını banka şubelerinden, internet şubesinden, Ziraat Mobil uygulamasından, ATM’lerden, SMS ile veya müşteri iletişim merkezi aracılığıyla kolayca yapabiliyor. Ayrıca 4757 numarasına “PRO” yazıp TC kimlik numarasını göndererek başvuru yapmak da mümkün. Başvuru sonrası banka tarafından onay alınarak, promosyon ödemeleri yapılmaya başlanıyor.