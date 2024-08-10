Zorunlu Trafik Sigortası fiyatları son yıllarda artışlarla gündemde yer almıştı. Arka arkaya zamlanan sigorta fiyatları, araç sahiplerini zorlamıştı. 1 Eylül 2024 itibariyle yeniden bir zam uygulanacak. Sektörden gelen son bilgilerde Zorunlu Trafik Sigortası azami prim artışındaki oran belli oldu.

Zorunlu Trafik Sigortası Zammı Ne Kadar Olacak?

Zorunlu Trafik Sigortası prim artışı yüzde 2 olarak açıklandı. Bu kapsamda da 1 Eylül 2024 itibariyle Zorunlu Trafik Sigortası fiyatları daha da artacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yapılan açıklamalar ile mevcut oranın azami prim artış oranı olduğuna dikkat çekildi.

Sigorta şirketleri maksimum yüzde 2’lik bir artışa gidebilecek. Yayınlanan genelgede şöyle denildi;