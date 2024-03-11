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Aracında Keklik, Horoz Ve Güvercin Ele Geçirilen Kişiye Para Cezası Verildi

Edirne'de otomobilinde Hint horozu, keklik ile güvercin ele geçirilen sürücüye idari para cezası uygulandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına ve hayvan kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta 4 kafes içerisinde kimliksiz Hint horozu, keklik ve güvercin türlerinde 192 kuş ele geçirildi.

Araç sürücüsüne 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na Muhalefet ve 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na Muhalefet suçlarından idari para cezası uygulandı, ele geçirilen kuşlar Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. ​​​​​​​

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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