Aracında Keklik, Horoz Ve Güvercin Ele Geçirilen Kişiye Para Cezası Verildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına ve hayvan kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta 4 kafes içerisinde kimliksiz Hint horozu, keklik ve güvercin türlerinde 192 kuş ele geçirildi.
Araç sürücüsüne 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na Muhalefet ve 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na Muhalefet suçlarından idari para cezası uygulandı, ele geçirilen kuşlar Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
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