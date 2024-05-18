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Aziz Yıldırım Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı’nı Ziyaret Etti

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde belediyeyi ziyaret etti.

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Mustafakemalpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette ikili, ilçenin spor altyapısı, gençlerin spora teşviki ve gelecekteki projeler hakkında görüştü.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’deki tecrübelerini ve sporun toplum üzerindeki olumlu etkilerini paylaşarak, Mustafakemalpaşa’nın spor olanaklarının geliştirilmesi için önerilerde bulundu.

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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde belediyeyi ziyaret etti.

Görüşmenin ardından Aziz Yıldırım ve Şükrü Erdem, vatandaşlarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Aziz Yıldırım’ın ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirten Erdem, “Kıymetli Başkanımızı ilçemizde ağırlamak bizler için büyük mutluluk. Ziyaretleri için çok teşekkür ederim. Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde başarılar diliyorum.” ifadesini kullandı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Aziz Yıldırım

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