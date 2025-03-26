CHP Maltepe Mitingi Tarihi: Ne Zaman, Saat Kaçta?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin binasının önünde her akşam saat 20.30’da miting yapılırken, dün son kez Saraçhane mitingi düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Saraçhane mitinginde yaptığı açıklamada Maltepe mitingine vatandaşları davet etti. Söz konusu mitingin hangi tarihte, saat kaçta yapılacağı da belli oldu.

Maltepe Mitingi Ne Zaman?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP 29 Mart Cumartesi günü saat 12.00’de Maltepe’de miting düzenleyecek.