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Eceabat’ta Tarım Sektör Toplantısı Düzenlendi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çiftçilerin refah seviyelerinin yükseltilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla Tarım Sektör Toplantısı düzenlendi.

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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığında düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

​​​​​​​Toplantının açılış konuşmasını yapan Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bu çalışmanın Eceabat tarımının bileşenlerini bir araya getirmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

İlçenin 17 bin dekar alanda üretim yapan bir merkez olduğunu anımsatan Kaşdemir, bölgede üretim yapan üretici ve kooperatifleri destekleyeceklerini belirtti.

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çiftçilerin refah seviyelerinin yükseltilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla Tarım Sektör Toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan ise Eceabat’ın tarımsal potansiyeli ve bu potansiyelin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Zeytin yetiştiriciliğinde yeni gelişmeler hakkında bilgi veren ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şeker de zeytin ağaçlarının verimini ve kalitesini artırmak için yeni tekniklerin geliştirildiğini ve bu tekniklerin Eceabat’taki zeytin yetiştiricilerine de kazandırılacağını ifade etti.

Toplantıya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, TKDK İl Koordinatörü Hasan İskender, oda başkanları, muhtarlar, kooperatif başkanlarının yanı sıra çok sayıda üretici katıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Çanakkale

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