Edirne’de Uyuşturucu İle Yakalanan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde 4 şüpheliyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 21 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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