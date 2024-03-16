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Edirne’de Uyuşturucu Operasyonlarında 6 Şüpheli Yakalandı

Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 23 gram kokain, 15 gram metamfetamin, 12 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Uyuşturucu

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