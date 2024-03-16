Edirne’de Uyuşturucu Operasyonlarında 6 Şüpheli Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 23 gram kokain, 15 gram metamfetamin, 12 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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