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Kadir Gecesi 2025: Kadir Gecesi ne zaman?

Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi'nin hangi güne denk geldiği Ramazan ayının sonuna doğru araştırılıyor. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Kadir Gecesi 2025: Kadir Gecesi ne zaman?

Ramazan ayının son günlerinde teravih namazının ne zaman kılınacağına, bayram namazının hangi tarihte eda edileceğine, Ramazan Bayramı’nın ne zaman başlayacağına ve bayram tatilinin kaç gün süreceğine ilişkin araştırmalar kesmeden devam ederken, bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi’nin hangi tarihe denk geldiği de merak ediliyor. 

Kadir Gecesi Hangi Güne Denk Geliyor?

29 Mart itibariyle Ramazan ayı tamamlanacak ve 30 Mart’ta da Ramazan Bayramı idrak edilecek. Bu kapsamda, Kadir Gecesi’nin Ramazan ayının son on gün içerisinde bulunduğuna ve özellikle 27. gecesi olduğuna inanılıyor.

Bu çerçevede, bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. 

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