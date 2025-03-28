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Okullar ne zaman açılacak? Tatil ne zaman bitecek?

Milyonlarca öğrencinin bugün itibariyle ikinci ara tatile başlayacak olması nedeniyle okulların hangi tarihte açılacağı merak ediliyor. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Okullar ne zaman açılacak? Tatil ne zaman bitecek?

Ara tatilin ne zaman başlayacağı, okulların hangi tarihte açılacağı, yaz tatilinin ne zaman başlayacağı öğrenciler ve veliler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almaya devam ederken, ara tatilin bugün itibariyle başlayacak olması nedeniyle ikinci ara tatilin ardından okulların hangi tarihte açılacağı araştırılıyor. 

Ara Tatil Ne Zaman Bitecek?

28 Mart itibariyle milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ara tatil başlayacak ve söz konusu ara tatil 7 Nisan tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamda, farklı kademe eğitim gören öğrenciler 7 Nisan Pazartesi günü yeniden ders başı yapacaklar.

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