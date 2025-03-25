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Son Teravih Namazı Tarihi 2025!

Ramazan ayının son günlerine doğru yaklaşılması ile birlikte son teravih namazının ne zaman kılınacağına ilişkin araştırmalar yapılıyor. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Son Teravih Namazı Tarihi 2025!

Ramazan ayının son günlerine doğru yaklaşırken, bayram tatilinin kaç gün olduğuna, bayram tatili süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin araştırmalar sürerken, Ramazan ayındaki ibadetlerin ayrıntıları da merak ediliyor. 

Ramazan ayının son günlerinde ibadetlerini gerçekleştirmek isteyenler de son teravih namazının ne zaman kırılacağını araştırıyorlar.

Son Teravih Ne Zaman Kılınacak?

29 Mart tarihine kadar Ramazan ayı devam edecek ve 30 Mart itibariyle Ramazan Bayramı idrak edilmeye başlanacak. Bu çerçevede, son teravih namazı 29 Mart Cumartesi günü kılınacak ve bayram namazı da 30 Mart Pazar günü eda edilecek. 

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