Tekirdağ’da Gerçekleştirilen Uyuşturucu Operasyonunda 8 Kişi Gözaltına Alındı

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 100 gram sentetik uyuşturucu, 20 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ve 20 fişek ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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