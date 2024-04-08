Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Edirne ve Kırklareli’nde Her Gün 500 Kişiye İftar

Müdürlükten yapılan açıklamada, “Vakfeden Gönüllerin Bereketli Sofrası” çağrısıyla her iki ilde vatandaşların iftar sofralarında bir araya geldiği belirtildi.
Edirne’de Rüstempaşa Kervansarayı ve Fatih Camii Kur’an Kursu, Kırklareli’nde ise İl Özel İdaresi Cazibe Merkezindeki iftar programlarına her gün 500 kişinin katıldığı kaydedilen açıklamada, “Düzenlemiş olduğumuz iftarlar, kadim medeniyetimizin vazgeçilmez mihenk taşı olan ve temelinde insana dokunmayı amaç edinen vakıf geleneğini topluma daha çok hissettirmek amacını taşıyor.” ifadelerine yer verildi.
İlgili Haberler
AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Şükrü Erdinç’in Kardeşi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Fabrika Gibi Okulun İki Aylık Cirosu 11 Milyon Lira
Uyuşturucu Ele Geçirilen Otomobildeki 2 Kişi Tutuklandı
Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 2 Avcı Helikopterle Kurtarıldı
Selimiye’de Restorasyon Çalışmaları Sürüyor
Cezaevindeki Kursa Katılan Erkek Hükümlüler Kilim Dokumayı Öğreniyor