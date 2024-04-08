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Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Edirne ve Kırklareli’nde Her Gün 500 Kişiye İftar

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ramazan ayı boyunca Edirne ve Kırklareli'nde her gün 500 kişiye iftar veriliyor.

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Müdürlükten yapılan açıklamada, “Vakfeden Gönüllerin Bereketli Sofrası” çağrısıyla her iki ilde vatandaşların iftar sofralarında bir araya geldiği belirtildi.

Edirne’de Rüstempaşa Kervansarayı ve Fatih Camii Kur’an Kursu, Kırklareli’nde ise İl Özel İdaresi Cazibe Merkezindeki iftar programlarına her gün 500 kişinin katıldığı kaydedilen açıklamada, “Düzenlemiş olduğumuz iftarlar, kadim medeniyetimizin vazgeçilmez mihenk taşı olan ve temelinde insana dokunmayı amaç edinen vakıf geleneğini topluma daha çok hissettirmek amacını taşıyor.” ifadelerine yer verildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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