11. Yargı Paketi Açıklandı: Cezaevlerinde Tahliyeler Kapıda mı?

TBMM’nin yeni yasama yılı açılışıyla birlikte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi taslağının milletvekillerine iletildiğini duyurdu. Paketin ağırlıklı olarak ceza mevzuatına ilişkin düzenlemeleri kapsayacağı belirtilirken, kamuoyunda “genel af çıkacak mı?” sorusu yeniden gündeme geldi.

TGRT Haber Ankara Büro Şefi Ahmet Sözcan, pakete dair önemli ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı. Sözcan, infaz yasasında yapılması planlanan değişikliklerin özellikle koşullu salıverilme, denetimli serbestlik ve iyi hal sisteminde iyileştirmeleri kapsayacağını ifade etti.

Sözcan, “Bu düzenlemeler uygulanırsa, adı resmi olarak genel af olmasa bile cezaevinde bulunan pek çok kişi kademeli olarak tahliye edilebilir. Ancak cinsel taciz ve çocuk istismarı gibi infazı doğrudan etkileyen suçlar kapsam dışında kalacak. Diğer tüm mahkumlar bu uygulamalardan yararlanabilecek.” açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Tunç, paket çalışmalarında önceliğin toplumsal huzur ve güvenliği tehdit eden suçlara karşı tedbirlerin artırılması olduğunu belirtti. 11. Yargı Paketi sonrası hukuk alanına yönelik 12. Yargı Paketi’nin de hazırlık sürecine gireceği kaydedildi.