11. Yargı Paketiyle LGBTİ+ Bireyler İçin Hapis Cezası ve Cinsiyet Değişikliği Şartları Gelebilir

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması planlanan 11. Yargı Paketi taslağı, LGBTİ+ bireylerle ilgili önemli düzenlemeler içeriyor. Taslakta, “doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunan veya bu davranışları teşvik eden kişiler” için 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor. Ayrıca aynı cinsiyette evlenme veya nişan töreni gerçekleştirenlere 1,5 ila 4 yıl hapis cezası verilebileceği belirtiliyor.

Taslak, dijital platformları da etkileyerek LGBTİ+ bireylerin hikayelerine yer veren içeriklerin yayınını sınırlandırabilir. Hali hazırda bulunan cinsel teşhir suçunun cezası ise 1 ila 3 yıla yükseltilecek.

Cinsiyet değiştirme düzenlemelerinde ise yaş sınırı 18’den 25’e çıkarılarak ameliyat için gerekli şartlar zorlaştırılacak. Yeni düzenlemeye göre cinsiyet değiştirme talebinde bulunan kişinin evli olmaması, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak dört değerlendirme sonucu elde edilen resmi sağlık kurulu raporuna sahip olması gerekecek. Kanuna aykırı cinsiyet değiştirme müdahaleleri için ise 3 ila 7 yıl hapis cezası ve bin ila 10 bin gün adlî para cezası öngörülüyor.