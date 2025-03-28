12 Dev Adam’ın maç takvimi belli oldu!

2025 Avrupa Şampiyonası’nda başarılar elde edebilmek için A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın hazırlıkları devam ederken, basketbolseverlerin merakla beklediği organizasyonun kura çekimi de Letonya’da yapıldı.

12 Dev Adam Maçları

12 Dev Adam kura çekimine dördüncü torbadan girerken, Millilerimizin A Grubu’ndaki rakipleri Letonya, Estonya, Portekiz, Çekya ve Sırbistan oldu.

2025 Avrupa Şampiyonası 27 Ağustos tarihinde başlayacak ve 14 Eylül tarihine kadar devam edecek. Müsabakalar da Letonya, Finlandiya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Polonya’da düzenlenecek.

2025 Avrupa Şampiyonası’ndaki gruplar da şu şekilde:

A Grubu: Letonya, Estonya, Portekiz, Türkiye, Çekya, Sırbistan

B Grubu: Finlandiya, Litvanya, İsveç, Büyük Britanya, Karadağ, Almanya

C Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, İspanya

D Grubu: Polonya, İzlanda, Belçika, İsrail, Slovenya, Fransa