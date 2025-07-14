15 Temmuz Tatil mi? Resmi Kurumlar İşlem Yapacak mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 2025 yılında Salı gününe denk geliyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? Hafta sonu tatiliyle birleşiyor mu? İşte detaylar…

2025 resmi tatiller listesinde yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, bu yıl Salı gününe denk geliyor. Resmi tatil olarak kabul edilen bu gün, hafta sonu tatiliyle birleşmedi. Yani 15 Temmuz 2025 Salı günü tek başına resmi tatil olarak geçerli olacak.

Türkiye’de çalışanlar tarafından merak edilen konulardan biri de bu özel günde hangi kurumların açık olup olmadığı. 15 Temmuz resmi tatil olması sebebiyle kamu kurumları kapalı olacak. Buna bağlı olarak; okullar, adliyeler, devlet daireleri ve bankalar kapalı bulunacak. Öte yandan, özel sektör işletmeleri çalışma durumlarına göre farklılık gösterebilir. Sağlık hizmetleri ise acil durumlar için hizmet vermeye devam edecek. Hastanelerin acil servisleri ve bazı sağlık kuruluşları hizmetlerine devam edecek.

2025 yılı resmi tatil takviminde yer alan diğer önemli günler ise şöyle:

Yılbaşı – 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025 Perşembe

Ramazan Bayramı (29 Mart Cumartesi arife, 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi, 1 Nisan Salı tatil)

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025 Salı

Kurban Bayramı (6 Ağustos Çarşamba arife, 7-10 Ağustos tatil)

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025 Çarşamba