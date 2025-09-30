18 İlde Dev Operasyon: 984 Milyon TL’lik Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

Türkiye genelinde yürütülen geniş kapsamlı operasyonlarda, yüksek kâr vaadiyle vatandaşları dolandıran suç örgütü çökertildi. Tekirdağ merkezli 18 ilde gerçekleştirilen çalışmalarda 46 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 41’i tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şebekenin 537 kişiyi toplamda 984 milyon TL zarara uğrattığını duyurdu. Soruşturma kapsamında, örgütün banka hesaplarında yaklaşık 5 milyar TL’lik işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Operasyonlar; İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da eş zamanlı olarak yürütüldü.

Bakan Yerlikaya açıklamasında operasyonu koordine eden valilikler, Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve sahadaki polis ekiplerine teşekkür ederek, dolandırıcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.