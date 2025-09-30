Salı, Eylül 30, 2025

Son Dakika

Eski Tip Sürücü Belgeleri Yenileme İşlemleri İçin Son Tarih 31 Ekim 2025 54 dakika ago
Trafikte Taşlı Saldırı Yapan Kişi Yakalandı 1 saat ago
18 İlde Dev Operasyon: 984 Milyon TL’lik Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi 1 saat ago
Kadınlar Eğitim Süresinde Erkekleri Geride Bıraktı 2 saat ago
Türkiye’de İşsizlik Oranı Ağustos’ta Yüzde 8,5’e Yükseldi 2 saat ago
Kadın Millî Takımı, Arnavutluk ile İstanbul’da İki Hazırlık Maçı Yapacak 2 saat ago
“Ben Onun Annesiyim” Dizisi 24 Ekim’de Başlıyor 3 saat ago
İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları Başlıyor: Kontenjan Sayısı Artırıldı 4 saat ago
Galatasaray’ın 2025 Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig Fikstürü Belli Oldu 5 saat ago
KPSS 2025 Lisans Sonuçları Açıklanma Tarihi Belli Oldu 5 saat ago

18 İlde Dev Operasyon: 984 Milyon TL’lik Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

Tekirdağ merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonlarda, 537 vatandaşı 984 milyon TL dolandıran suç şebekesi ortaya çıkarıldı; 46 şüpheliden 41’i tutuklandı.
Özge Tekeli
1 saat önce
18 İlde Dev Operasyon: 984 Milyon TL’lik Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

Türkiye genelinde yürütülen geniş kapsamlı operasyonlarda, yüksek kâr vaadiyle vatandaşları dolandıran suç örgütü çökertildi. Tekirdağ merkezli 18 ilde gerçekleştirilen çalışmalarda 46 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 41’i tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şebekenin 537 kişiyi toplamda 984 milyon TL zarara uğrattığını duyurdu. Soruşturma kapsamında, örgütün banka hesaplarında yaklaşık 5 milyar TL’lik işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Operasyonlar; İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da eş zamanlı olarak yürütüldü.

Bakan Yerlikaya açıklamasında operasyonu koordine eden valilikler, Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve sahadaki polis ekiplerine teşekkür ederek, dolandırıcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

