Martin Klein ve Alfred Asikainen arasında oynanan maç, olimpiyat rekoru kırdı. Peki, i Martin Klein ve Alfred Asikainen Maçı kaç dakika sürdü?

işte Martin Klein ve Alfred Asikainen Maç Süresi

Estonyalı Greko-Romen güreşçi Martin Klein ile Alfred Asikainen arasında oynanan maç 11 saat 40 dakika sürdü.

1912 Stockholm Olimpiyatları’nda Estonyalı Martin Klein ve Finlandiyalı Alfred Asikainen, Greko-Romen güreşinde yarı finalde karşı karşıya geldiler ve bu maç 11 saat 40 dakika sürdü, bu da bugüne kadarki rekordur. Klein kazandı ancak altın madalya maçında güreşmek için çok yorgundu.