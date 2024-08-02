2 Ağustos 2024 tarihinde Milli yas ilan edildi. Türkiye’de resmi olarak duyurusu yapılan milli yas kararı sonrasında sosyal medyada yoğun bir tepki görüldü. Milli yas ilan edilmesinin hemen ardından Instagram erişim engelinin de gelmesi, X platformunda yoğun bir gündem yaşanmasına neden oldu. Milyonlarca vatandaş 2 Ağustos 2024 neden milli yas ilan edildi sorusunu soruyor.

2 Ağustos’ta Neden Milli Yas İlan Edildi?

2 Ağustos’ta neden milli yas ilan edildiğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin şehadeti sebebiyle yarın 1 günlük Milli yas ilan edilmiştir.” diyerek açıkladı. Bu açıklama ile hem milli yası ilan eden hem de milli yasın nedenini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, soru işaretlerini giderdi. 31 Temmuz’da İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen suikast ile yaşamını yitiren İsmail Haniye nedeniyle Türkiye’de bugün milli yas yaşanıyor.

2 Ağustos Bayraklar Neden Yarıya İndirildi?

Milli yas günlerinde bayrakların yarıya indirilmesi bir gelenek. 2 Ağustos’ta milli yas ilan edildiği için gün boyunca bayraklar yarıya inmiş şekilde dalgalanacak. 3 Ağustos itibariyle de tüm bayraklar göndere çekilecek.

2 Ağustos Salası

Mili yas ilan edilmesi ve bugünün Cuma günü olması nedeniyle Cuma namazı sonrasında gıyabi cenaze namazı kılınacak. Tüm camilerde İsmail Haniye için sala verilecek.