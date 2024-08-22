Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre tarlasını 2 yıl boyunca üst üste ekmeyen kişiler için idari yaptırım uygulanacak. Arazinin tarla vasfını kaybetmemesi adına tarla kiraya verilecek. İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik adıyla Resmi Gazete’de yer alan yeni yönetmeliğin bazı maddeleri oldukça dikkat çekici. Kanununun 8/K maddesi uyarınca, üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerinin Bakanlıkça kiraya verilerek tarımsal üretime kazandırılacak.
Tarlasını Ekmeyen Vatandaşın Tarlası Kiralanacak
Mülkiyeti gerçek ya da tüzel kişiler olan tarım arazilerinin takibini yapacak bakanlık, 2 yıl üst üste ekilmeyen tarlalar için devreye girecek. Tarımsal üretimde kullanılmak üzere sezonluk kiralanacak olan bu tarlalarda, tarımsal üretimin devam etmesi hedefleniyor. Yeni düzenlemede öne çıkanlar şöyle;
- Arazi Kiralama Komisyonu oluşturulacak.
- Komisyon ekilmeyen tarlalar için kararlar alacak.
- Komisyon üyelerinin yakınları hakkında karar alınacak olması halinde komisyon üyesi o oturumda yer alamayacak.
- Komisyon tarım arazilerini tespit edecek ve saha çalışmaları yapacak.
- Kiralama işlemleri bölgelerdeki hasat dönemlerine göre yapılacak. 1 Eylül ile 31 Ağustos tarihleri arasında ekim yapılmaması halinde tarla takibe alınacak.
- İşlenmeyen tarım arazileri listeleri ilana çıkacak
- Tarla sahipleri itirazlarını ilan süresi içerisinde Arazi Tespit Komisyonuna yapabilecek.
- Tarım arazileri için rayiç kira bedelleri tespit edilecek.
- Kiralamada öncelik bölgedeki vatandaşlara, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına verilecek.