Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre tarlasını 2 yıl boyunca üst üste ekmeyen kişiler için idari yaptırım uygulanacak. Arazinin tarla vasfını kaybetmemesi adına tarla kiraya verilecek. İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik adıyla Resmi Gazete’de yer alan yeni yönetmeliğin bazı maddeleri oldukça dikkat çekici. Kanununun 8/K maddesi uyarınca, üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerinin Bakanlıkça kiraya verilerek tarımsal üretime kazandırılacak.

Tarlasını Ekmeyen Vatandaşın Tarlası Kiralanacak

Mülkiyeti gerçek ya da tüzel kişiler olan tarım arazilerinin takibini yapacak bakanlık, 2 yıl üst üste ekilmeyen tarlalar için devreye girecek. Tarımsal üretimde kullanılmak üzere sezonluk kiralanacak olan bu tarlalarda, tarımsal üretimin devam etmesi hedefleniyor. Yeni düzenlemede öne çıkanlar şöyle;