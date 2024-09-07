2024-2025 eğitim öğretim yılı pazartesi günü başlıyor. Türkiye genelinde 20 milyonu aşkın öğrenci için de 2 aylık ilk okul maratonu başlamış olacak. 20 milyon öğrenciyle birlikte Türkiye genelinde büyük bir hareketlilik yaşanacak. Eğitimciler, personeller, servisler ile birlikte ekonomik bir hareketlilik de olacak.

Okullarda İlk Ara Tatil 11 Kasım’da

9 Eylül’de başlayacak okullarda ilk ara tatil ise 11 Kasım itibariyle başlayacak. 2 ay sürecek ilk dönem 11 Kasım’daki tatil sonrasında devam edecek. 11 Kasım ile 15 Kasım tarihleri arasında tatil yapacak öğrenciler daha sonrasında 17 Ocak’a kadar eğitimlerine devam edecek. 17 Ocak 2025 Cuma günü itibariyle sömestr başlayacak.

İkinci Dönem 3 Şubat’ta Başlayacak

Okullardaki ikinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi günü itibariyle başlayacak. İkinci dönem tatili ise yaklaşık 2 ay sonra 31 Mart 2025 Pazartesi günü itibariyle başlayacak. 7 Nisan 2025 Pazartesi günü ise okullardaki son dönem başlayacak ve 20 Haziran’a kadar sürecek.