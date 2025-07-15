2025-2026 KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuru süreci henüz başlamadı. Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrenciler ile mevcut öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merakla takip ediyor.

Resmi makamlar tarafından başvuru tarihleriyle ilgili henüz açıklama yapılmadı. Geçen yıl başvurular, 20 Ağustos tarihinde başlamıştı. Bu yıl da aynı dönemde başvuruların açılması bekleniyor. Kesin tarih, bakanlık tarafından önümüzdeki günlerde ilan edilecek.

KYK yurt başvuruları, e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, e-Devlet şifreleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yurt başvuru sayfasına giriş yaparak işlemlerini tamamlayabiliyor. Başvuru onayının ardından, yurt ücretinin yatırılması ve taahhütname onayının verilmesi gerekiyor. Yurt kayıtları için öğrencilerin yurtların bulunduğu şehre gitmelerine gerek bulunmuyor.