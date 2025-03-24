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21 Mart resmi tatil mi? Nevruz Bayramı resmi tatil olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Mart Nevruz Bayramı’na ilişkin açıklamasının ardından Nevruz'un resmi tatil olup olmayacağı merak ediliyor. 

Yayınlanma:
Ali Editör
21 Mart resmi tatil mi? Nevruz Bayramı resmi tatil olacak mı?

21 Mart Nevruz Bayramı geçtiğimiz hafta ülke genelinde düzenlenen etkinlikler ile kutlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Nevruz ile ilgili yaptığı açıklamada “Sizin heyecanınızı görünce burada bir kamuoyu yoklaması yapsak 21 Mart’ı biz de baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi cumhurbaşkanı olarak parlamentoya sunmaya varım. Cumhur ittifakı olarak hep birlikte bu adımı atalım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından Nevruz Bayramı’nın resmi tatil olup olmayacağı araştırılıyor. 

Nevruz Resmi Tatil Mi?

21 Mart havaların ısınmaya başlaması ve karların erimesi nedeniyle nevruz bayramı olarak kutlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından önümüzdeki süreçlerde Nevruz Bayramı’nın resmi tatil ilan edilmesi bekleniyor. 

Bu çerçevede, 2026 yılından itibaren 21 Mart resmi tatil olabilir.

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