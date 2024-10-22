Türkiye’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na az bir süre kaldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olsa da 28 Ekim günü tatil olup olmadığı merak ediliyor. 28 Ekim Pazartesi günü olurken 29 Ekim Salı gününe denk geliyor. Bu nedenle de 28 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinin resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 28 Ekim memurlara yarım gün mü? Son durum ne?

28 Ekim Memurlara Yarım Gün mü?

28 Ekim Memurlara yarım gün tatil olacak. Sabahtan işe gidecek memurlar, öğleden sonra ise resmi tatil olduğu için mesai yapmayacak. 29 Ekim ise tam gün resmi tatil olacak. 26 Ekim Cumartesi, 27 Ekim Pazar günü tatil yapacak memurlar, 28 Ekim’de yarım gün çalışacak ve 29 Ekim’de de tatil yapacak. Tatil hakkı olan memurların ise 28 Ekim’de yarım gün izin alması ve tatil süresini 4 güne çekmesi bekleniyor.

28 Ekim yarım gün ve 29 Ekim günü resmi tatil ilan edildiğinden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında tatil yapılacak. Özel sektör çalışanlarının tatil durumu ise özel kuruluşların alacağı kararlara göre belirlenecek. Ancak çalışmanın devam etmesi halinde çift mesai gibi ücretlendirmeler uygulanacak. Bu konudaki karar tamamen özel sektör sahiplerine bağlı. Buna karşın devlet kamu kurum ve kuruluşları, bankalar gibi tüm alanlarda resmi tatil olacak.