Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim’in özel sektörde tatil olup olmayacağı merak edilirken, resmi tatil takvimi kapsamında kamu kurumlarında 1,5 günlük izin süreci netlik kazandı.
28 Ekim Tatil Mi Sayılıyor? Özel Sektör ve Kamu Çalışanları İçin Resmi Açıklama

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, 28 Ekim’in özel sektörde tatil olup olmayacağı sorusu gündeme geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta resmi tatil olarak kutlanacak. 28 Ekim günü ise resmi takvime göre yarım gün tatil ilan edildi.

Kamu kurumlarında çalışanlar için 28 Ekim Salı günü öğleden sonra başlayacak tatil, 29 Ekim Çarşamba günü de tam gün devam edecek. Kamu çalışanları toplamda 1,5 günlük resmi tatil yapacak.

Özel sektör çalışanları açısından ise durum iş yerlerinin inisiyatifine bağlı olarak değişecek. İş Kanunu’na göre 29 Ekim günü resmi tatil kapsamında değerlendirilirken, 28 Ekim’in öğleden sonrası için tatil kararı işveren tarafından belirlenecek. Bazı özel şirketler bu yarım günü idari izin sayarak çalışanlarına tatil imkânı tanırken, bazı iş yerlerinde ise mesai olağan şekilde devam edecek.

