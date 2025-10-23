28 Ekim’de Bankalar Yarım Gün Hizmet Verecek

Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim tarihindeki resmi mesai düzeni belli oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın arifesi olan 28 Ekim Pazartesi günü, bankalar yarım gün çalışacak.

Resmî tatil takvimine göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim günü öğleden sonra tatil ilan edildi. Bu kapsamda tüm resmi kurumlar gibi bankalar da 28 Ekim sabahı mesaiye başlayacak ve öğle saatlerine kadar hizmet verecek. Vatandaşların şubelerde işlem yapmak istiyorsa öğleden önce bankalara gitmeleri gerekiyor.

29 Ekim Salı günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm bankalar kapalı olacak. Resmî tatil kapsamında bankalarla birlikte kamu kurumları, kargo şirketleri, hastaneler ve aile sağlığı merkezleri de hizmet vermeyecek.

Bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 28 Ekim günü saat 13.00’e kadar şubelerden işlem yapabilecek; öğleden sonra ve 29 Ekim günü boyunca işlemler dijital bankacılık kanalları üzerinden sürdürülebilecek.