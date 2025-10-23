Perşembe, Ekim 23, 2025

Son Dakika

Neşe Aksoy, 62 Yaşında Hayatını Kaybetti 13 dakika ago
Ercüment Akdeniz 243 Gün Sonra Tahliye Edildi 26 dakika ago
Survivor Kadrosundaki İkinci İsim Keremcem Oldu 36 dakika ago
Instagram, Gençlere Özel Olan Kişileştirilebilir Simgeleri Tanıttı 56 dakika ago
28 Ekim’de Bankalar Yarım Gün Hizmet Verecek 1 saat ago
Juventus Karşısında Galibiyet Alan Real Madrid’de Maçın Adamı Arda Güler Seçildi 2 saat ago
Piyasaların Gözü Merkez Bankası’nda: Faiz Kararı Bugün Açıklanıyor 2 saat ago
Son Feci Bisiklet Grubunun Dağıldığı İddia Edildi 3 saat ago
CHP’nin Yeni Miting Adresi Eskişehir: Tarih ve Saat Belli Oldu 3 saat ago
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’ten İsrail’e Ortak Tepki 4 saat ago

28 Ekim’de Bankalar Yarım Gün Hizmet Verecek

Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim’de bankaların çalışma saatleri netleşti; 28 Ekim'de bankalar yarım gün hizmet verecek.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
28 Ekim’de Bankalar Yarım Gün Hizmet Verecek

Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim tarihindeki resmi mesai düzeni belli oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın arifesi olan 28 Ekim Pazartesi günü, bankalar yarım gün çalışacak.

Resmî tatil takvimine göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim günü öğleden sonra tatil ilan edildi. Bu kapsamda tüm resmi kurumlar gibi bankalar da 28 Ekim sabahı mesaiye başlayacak ve öğle saatlerine kadar hizmet verecek. Vatandaşların şubelerde işlem yapmak istiyorsa öğleden önce bankalara gitmeleri gerekiyor.

29 Ekim Salı günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm bankalar kapalı olacak. Resmî tatil kapsamında bankalarla birlikte kamu kurumları, kargo şirketleri, hastaneler ve aile sağlığı merkezleri de hizmet vermeyecek.

Bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 28 Ekim günü saat 13.00’e kadar şubelerden işlem yapabilecek; öğleden sonra ve 29 Ekim günü boyunca işlemler dijital bankacılık kanalları üzerinden sürdürülebilecek.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX