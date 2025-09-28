30 İlde Terörle Mücadelede Önemli Operasyonlar Gerçekleştirildi

Pazar, Eylül 28, 2025

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde yürütülen arazi taramalarında 144 sığınak imha edilip çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son altı ayda 30 ilde jandarma ekiplerince yürütülen arazi taramalarının sonuçlarını paylaştı. Operasyonlar kapsamında 144 mağara, sığınak ve barınma alanı tespit edilerek imha edildi.

Bu dönemde 18 terör örgütü üyesinin teslim olması sağlandı. Ayrıca operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Elde edilen malzemeler arasında 174 el bombası, 119 uzun namlulu silah, 58 mayın veya EYP, 46 kilogram patlayıcı, 13 RPG-7 roketatar ve havan bombaatar, 4 tabanca, 4 av tüfeği, 34 telsiz, 5 jeneratör ve 16 bin 399 çeşitli çapta mühimmat yer aldı.

Operasyonlar; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle gerçekleştirildi. Tarama faaliyetleri Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli ve Van illerini kapsadı.

Bakan Yerlikaya, Jandarma İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve il jandarma komutanlıklarını tebrik ederek, 675 bin personel ile ülke genelinde gece gündüz çalışarak vatandaşların huzur ve güvenliğini sağladıklarını vurguladı.

