32 İlde FETÖ Operasyonu: 41 Şüpheli Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik son iki haftada 32 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 41 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde ve İl Jandarma Komutanlıklarının desteğiyle yürütülen operasyonlarda toplam 62 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 41’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Şanlıurfa, Van ve daha birçok ilin aralarında bulunduğu 32 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan kişilerin, örgütün güncel yapılanması içinde aktif oldukları belirlendi.

Şüphelilerin, örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları, FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen yardım kuruluşlarına finansal destek sağladıkları ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi.

Söz konusu kişiler hakkında başlatılan adli işlemler, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülüyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, FETÖ’nün faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.