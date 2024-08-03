Türkiye’de yarın itibariyle KPSS’nin son etap sınavı gerçekleştirilecek. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olarak adlandırılan sınav, Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirilecek. Sınava başvuru yapan aday sayısı 461 bin 763 olarak açıklandı. Binlerce kişi ve bu kişilerin aileleri, yarın sınav merkezleri bölgesinde yoğunluk oluşturacak. Sınavlara herkesin kolay bir şekilde ulaşım sağlaması adına ise toplu taşımanın kullanılması öneriliyor. 4 Ağustos KPSS sınavında toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın toplu taşıma bedava mı? gibi sorular gündeme taşınmaya başladı. Peki, 4 Ağustos Pazar günü toplu taşıma ücretsiz mi, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı olacak? İşte yanıtı…

4 Ağustos KPSS Sınavında Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

4 Ağustos KPSS Sınavında toplu taşıma açıklaması yapan ilk il İstanbul oldu. İstanbul genelinde sınava girecek adayların ücretsiz bir şekilde toplu taşıma hizmetlerinden yararlanabileceği ifade edildi. Bu kapsamda metro ve otobüsler ile ücretsiz yolculuk yapılabilecek. Toplu taşıma ücretsiz açıklaması İstanbul dışında yapılmadı. Ancak İzmir, Ankara, Bursa ve Balıkesir gibi pek çok büyükşehirde düzenlemenin kısa süre içerisinde yapılarak duyurulması bekleniyor.

4 Ağustos KPSS ÖABT ve İmam Hatip Alan Sınavı Ne Kadar Sürecek?

İlk oturum olan ÖABT saat 10.15’te başlayacak. 75 sorunun yer aldığı sınav için 120 ile 150 dakikalık cevaplama süresi verilecek. Sınavdan en erken 12.15 itibariyle çıkılabilecek. Sınavın resmi bitiş saati ise 12.45 olacak. İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan Sınavı ise saat 14.45’te başlayacak. Adaylara aynı şekilde 75 soru yöneltilecek. Adayların hepsine 120 dakika süre verilecek. Sınav 16.45’te sonra erecek.