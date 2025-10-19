4 Milyar Dolarlık Satış Hamlesi: Kering, Güzellik Birimini L’Oréal’e Devretmeye Yakın

Fransız lüks grubu Kering, bünyesindeki Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta ve Alexander McQueen gibi markaların güzellik birimini L’Oréal’e devretmek üzere ileri aşamada görüşmeler yürütüyor. Satışın yaklaşık 4 milyar dolar değerinde olacağı belirtiliyor. Konuya yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre taraflar anlaşmaya kısa süre içinde varabilir.

Dünyanın en büyük kozmetik üreticisi L’Oréal, olası anlaşma kapsamında Kering’in geçtiğimiz yıllarda satın aldığı Creed parfüm markasını da portföyüne katacak. Ayrıca Kering’in sahip olduğu lüks markaların güzellik ürünlerini geliştirme ve dağıtma hakkını da üstlenecek. Satışın önümüzdeki hafta içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Kering’in Stratejik Dönüşümü

Pinault ailesinin kontrolünde bulunan Kering, 2023 yılında kendi güzellik birimini kurmuş ve aynı yıl Creed’i yaklaşık 3,5 milyar euroya (yaklaşık 4 milyar dolar) satın almıştı. Grup, lüks kozmetik pazarına hızlı bir giriş yapmasına rağmen, son dönemde özellikle Gucci markasında yaşanan satış düşüşü nedeniyle yeniden yapılanma sürecine girdi.

Eylül ayında göreve başlayan yeni CEO Luca De Meo, satış kararını grubun finansal yapısını güçlendirmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriyor. De Meo’nun öncelikleri arasında, şirketin 9,5 milyar euroluk borcunun azaltılması yer alıyor. Kering, özellikle Çin pazarındaki zayıf talep nedeniyle son dönemlerde gelirlerinde gerileme yaşamıştı.

Haziran ayında De Meo’nun CEO olarak atanmasının ardından Kering hisseleri yaklaşık yüzde 60 oranında değer kazandı. Bu yükseliş, yatırımcıların şirketin yeniden yapılanma adımlarına duyduğu güvenin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

L’Oréal, Armani Hissesi İçin De Temas Halinde

Reuters’ın yakın tarihli haberine göre L’Oréal, kısa süre önce vefat eden Giorgio Armani’nin vasiyetinde adı geçen potansiyel alıcılardan biri olarak Armani Group’taki azınlık hisseleri için de görüşmeler yürütüyor.

Kering ve L’Oréal cephesinden satışa ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.