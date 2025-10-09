41 İlde Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 206 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir ayda 41 ilde gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık operasyonlarının detaylarını açıkladı. Operasyonlarda 971 kişiyi mağdur eden şebekelere yönelik çalışmalar sonucunda 271 şüpheli yakalanırken, 206 kişi tutuklandı. 49 şüpheliye adli kontrol uygulanırken diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Yerlikaya, operasyon kapsamında şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 34 milyon TL işlem hacmi tespit edildiğini bildirdi. Operasyonlar; Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü.

Yakalanan şüphelilerin farklı yöntemlerle dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Bunlar arasında; yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarına yatırım yaptırmak, sahte altın satışı yapmak, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtmak ve sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ile oto yedek parça satışı yapmak yer aldı. Söz konusu şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.