64 İlde FETÖ Operasyonu: 306 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul ve İzmir merkezli yürütülen FETÖ operasyonlarında 306 kişinin yakalandığını açıkladı.

Son iki gün içerisinde İstanbul ve İzmir başta olmak üzere toplam 64 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin, örgütün güncel yapılanması ile finans kaynaklarını yönetmek, ankesörlü hatlar üzerinden sorumlu isimlerle iletişim kurmak, örgüt elemanlarının ailelerine maddi destek sağlamak, izdivaç organizasyonları düzenleyerek yapı içi bağlılığı sürdürmek ve yeni üyeler kazandırmakla suçlandığı bildirildi.

Operasyonların gerçekleştirildiği iller arasında Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, Konya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Zonguldak da yer aldı. Yakalananlar arasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve devam eden soruşturmalar kapsamında ifade ve teşhislerde ismi geçen kişilerin de olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğünü belirterek valilikler, cumhuriyet başsavcılıkları ve güvenlik birimlerine teşekkür etti. Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin huzuruna devletin bütünlüğüne ve milletin birliğine yönelik tehditlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.