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7 Yaşındaki Oğluna Köpeklerin Saldırdığı Baba Yetkililere Seslendi

Misafire gittikleri yerde köpeklerin saldırdığı 7 yaşındaki Çağrı Demir'in babası yetkililere sahipsiz hayvanlarla ilgili seslendi.

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Kartal’da ailesiyle misafirliğe gittiği evin sokağında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Çağrı Demir’in babası Recep Demir, yetkililerden sahipsiz hayvanlarla ilgili çözüm beklediklerini söyledi.

Sahipsiz hayvanlar ve yasaklı ırkların saldırısına uğrayanların sayısı her geçen gün artarken, ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan olaylara karşı mağdurlar da yasal düzenleme talebinde bulunuyor, korkmadan dışarıda gezmek istiyor.

Geçen ay Kartal Hürriyet Mahallesi’nde ailesiyle halalarına misafirliğe giden 7 yaşındaki ikizler Yiğit ve Çağrı Demir, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

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Misafire gittikleri yerde köpeklerin saldırdığı 7 yaşındaki Çağrı Demir'in babası yetkililere sahipsiz hayvanlarla ilgili seslendi.

Yiğit Demir, çevredekilerin yardımıyla köpeklerin saldırısından yara almadan kurtulurken, kardeşi Çağrı’nın kalçasına 30’dan fazla dikiş atıldı. Küçük çocuk, 1 haftalık tedavi sürecinden sonra hastaneden evine dönebildi.

Saldırının ardından sağlık durumları iyi olan ve şu an yeniden sokakta koşup oynayan ikizlerin babası Recep Demir, Çağrı’nın yanı sıra olayda yaralanmayan Yiğit’in de psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Recep Demir, “Hala olayın etkisi var. Ufak bir köpek görse, süs köpeği görse çocuklar kaçıyor. Sahipsiz hayvanlara en güzel şekilde barınak yapılması lazım. Yemek atıyorlar, köpekler hep aynı yerlere geliyor. Bunlara önlem alınmazsa çok insan daha yaralanacak. Bu olaylardan ölenler de var. Biz yine ucuz kurtulduğumuzu düşünüyoruz. Sahipsiz hayvan sorununa çözüm bulunması gerekiyor. Belediyeler de bu işe el atmalı. Hayvanların kısırlaştırılması ya da toplatılması lazım.” ifadelerini kullandı.

Sayıları artan sahipsiz köpeklerden korktuklarını kaydeden Demir, “Her sabah motorla işe giderken bana da 5-10 köpek saldırıyor. Onlar beni, ben onları kovalıyorum. Hayvanlara verilen değerin insanlara da verilmesi gerekiyor. Hayvanlara mama bırakılıyor, bu da güzel bir şey ama ortalığa da çok yayılıyor, çöp kenarları doluyor.” dedi.

Demir, eskiden köpekleri çok seven ve evlerinin önündeki köpeklerle korkmadan oynayan çocuklarının artık köpek görünce korkup saklandığını anlatarak, “Çocukların psikolojileri bozuldu. Okulda bile başkalarının çocuklarına şiddet göstermeye başladılar. Psikolojik destek almaları gerekiyor. Önceden çok sakinlerdi, şimdi bize karşı da hırçınlaştılar.” diye konuştu.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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