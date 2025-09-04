81 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu Düzenlendi

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlar sonucunda 8’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 46 şüpheli yakalandı.

Bakanlık yetkilileri, 81 ilde aynı anda yürütülen operasyonlarda, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı personelinin koordineli çalıştığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik kapsamlı denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin yanı sıra, düzenli ve düzensiz göç uluslararası koruma, gönüllü ve güvenli geri dönüş gibi tüm göç süreçlerini takip ettiklerini belirtti. Bakanlık, tüm sınır kapılarında ve ülke genelinde düzensiz göçe karşı kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.