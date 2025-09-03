Adalet Bakanlığı 2025 Promosyon Ödemeleri Ne Zaman Yatırılacak?

Adalet Bakanlığı personeline yönelik 2025 yılı maaş promosyonu ödemeleri için süreç devam ediyor. Bakanlık, yaklaşık 200 bin personeli kapsayan promosyon ihalesinde önceki teklifleri değerlendirdi. Vakıfbank tarafından sunulan 90 bin TL’lik teklif, bakanlık yetkilileri tarafından geri çevrildi.

Bakanlık, promosyon ihalesinin önümüzdeki günlerde yeniden başlatılacağını ve Eylül ayı içerisinde yeni tekliflerin alınmasının planlandığını açıkladı. Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, bankalarla uzlaşmanın sağlanması durumunda ödemelerin Eylül sonu veya Ekim başında hesaplara aktarılabileceği belirtiliyor.

Adalet Bakanlığı çalışanları, sendika aracılığıyla kişi başına tek seferde en az 150 bin TL tutarında peşin ödeme talebinde bulunmuş durumda. Bakanlık, aylık yaklaşık 15 milyar TL’lik maaş bütçesi ile personel ödemelerini düzenli olarak gerçekleştiriyor.