Adana Merkezli Operasyonda Bayğaralar Suç Örgütüne Büyük Darbe

Adana merkezli 10 ilde Bayğaralar Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 106 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde eş zamanlı olarak 403 adrese yapılan baskınların başarılı şekilde tamamlandığını duyurdu.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nün yaklaşık 10 aydır sürdürdüğü çalışmalarda, örgütün elebaşılığını yurt dışında firari Ramazan Bayğara’nın üstlendiği belirlendi. Yapılan tespitlere göre örgüt üyeleri toplamda 54 farklı suç eylemine karıştı. Bu suçlar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs, yaralama, uyuşturucu ticareti, silahlı tehdit, mala zarar verme, genel güvenliği tehlikeye sokma, 6136 sayılı kanuna aykırılık, nitelikli yağma ve özel hayatın gizliliğini ihlal yer aldı.

Operasyonlara Adana merkezli İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli’de 800 ekip ve 2 bin personel katıldı. Baskınlar sırasında 4 el yapımı patlayıcı, 27 ruhsatsız tabanca, 3 AK-47 tüfeği, 2 otomatik tabanca ve 38 bin 915 uyuşturucu hap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, istihbarat birimleri ve güvenlik güçlerinin koordineli çalışmalarıyla organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Vatandaşlara şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirme çağrısı yaptı ve operasyonun hazırlanmasında emeği geçen birimlere teşekkür etti.