Ağrı’da 761 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

T.C. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı’da gerçekleştirilen geniş çaplı bir narkotik operasyonunda 761 kilogram metamfetaminin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Ağrı Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonla yabancı uyruklu iki şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonun, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla düzenlendiğini belirten Yerlikaya, uyuşturucunun insanlık suçu olduğuna dikkat çekti. Bakan, “Bu mücadeleyi sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık adına sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonun uyuşturucu madde arzını engellemek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürülen kararlı çalışmaların bir parçası olduğu vurgulandı. Bakanlık, operasyonun başarısında emeği geçen tüm ekipleri tebrik etti.