Ahmet Minguzzi Davasında Karar:2 Sanık Tahliye Edildi

İstanbul Kadıköy’de geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili dava bugün altıncı duruşmasıyla sonuçlandı. Olay, Minguzzi’nin bir bit pazarına kaykay malzemesi almak için gittiği sırada B.B. ve U.B. ile yaşadığı tartışma sonucu hayatını kaybetmesiyle başlamıştı.

Mahkeme süreci boyunca dikkatle takip edilen davada, iki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası verildi. Haksız tahrik indirimi uygulanmadı. Diğer iki sanığın ise beraatine karar verilerek tahliye edilmeleri kararlaştırıldı.

Kararın açıklanmasının ardından Ahmet Minguzzi’nin annesi mahkeme salonunda duygusal anlar yaşadı ve “Ben sadece ilahi adalete güveniyorum.” ifadelerini kullandı.