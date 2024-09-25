Çalışma saatleri ve yeni emeklilik sistemi için gündemdeki karışıklık devam ediyor. AK Parti’den gelen yeni açıklama ise soru işaretlerini daha da arttırdı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıklamalarında özellikle emeklilik konusunda öne sürülenler dikkat çekti. Güler, emeklilik yaşı için 70’i işaret etti. İşte detaylar.

AK Parti’den Emeklilik Açıklaması

Grup Başkanı Abdullah Güler emeklilikle ilgili açıklamalarında gelişmiş ülkelerden örnekleri öne sürdü. Güler, Avrupa’da emeklilik yaşının +65 olduğunu ve Türkiye’deki erken emeklilik durumunun hiçbir ülkede olmadığını söyledi. Başkan Güler, “Ama şu an ülkemize baktığımızda halihazırda yaklaşık 32 milyon çalışan ve 16 milyon 100 civarında emekli olduğunu görüyoruz. Yani 2 çalışana 1 emekli olduğunu görüyoruz. Bizim bu manada mutlaka hem prim miktarını ve yaşı hem de ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım. Vatandaşlarımızın da seçmiş oldukları tercih noktasında ona göre bir emekli maaşına kavuşması lazım.” dedi.

Türkiye’deki Çalışma Saatleri Değişecek mi?

Türkiye’deki çalışma saatlerinin değişmeyeceğini belirten Güler, bazı sektör ve mesleklerden gelen taleplerin olduğunu söyledi. “Bu mahiyette eğer olabilecekse sadece belli meslek kollarında ve belli mesleğin icrası noktasında uzaktan çalışma modeli gibi daha kısa süreli haftalığın belli günlerinde çalışabilecek bazı öneriler ve teklifler var. Bu yönüyle olabilecektir.” diyen Güler, bu açıklamalarıyla sözlerini noktaladı.