Akbank Anneler Günü İçin Kampanya Düzenledi

Akbank, Axess ve Wings ile Anneler Günü için özel başlattığı kampanya kapsamında chip-para kazandırıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, sektörde fark yaratan yeniliklere ve ürünlere imza atan Axess ve Wings ile müşterilerine Anneler Günü alışverişlerinde de kazandırmaya devam ediyor.

Akbank’ın, mayıs ayında Juzdan uygulaması üzerinden sunduğu kampanyalarla Axess ve Wings sahiplerini özel fırsatlar bekliyor.

İLGİLİ HABER Sabiha Gökçen-Edinburgh Biletleri 1 Avrodan Satışta Akbank, Axess ve Wings kart sahiplerine yönelik Anneler Günü özel kampanyası başlattı ve bu kampanya kapsamında chip-para kazanma fırsatı sunuyor.

Mayıs boyunca yapacakları alışverişlerde toplamda 10 bin lirayı aşan chip-para, 850 bine varan mil puan, yüzde 25’e varan indirim fırsatları ve taksit kampanyaları Akbanklıları bekliyor.

​​​​​​​Axess sahipleri 31 Mayıs’a kadar elektronik, kozmetik ve çiçek sektörlerinde yapacakları 2 bin 500 lira ve üzeri her alışverişlerinde 75 lira, toplamda 225 lira chip-para kazanıyor.

Wings sahipleri de ay sonuna kadar giyim, elektronik, kozmetik ve çiçek sektörlerinde yapacakları 3 bin lira ve üzeri ikinci ve sonraki tüm alışverişlerinde 10 bin, toplamda 40 bin mil puan kazanıyor. Her iki kampanyadan da yararlanmak için ay sonuna kadar Juzdan’dan katılım sağlanması yeterli oluyor.

Juzdan’da ayrıca Axess, Wings ve Akbank Kart sahiplerine özel yüzlerce markada geçerli chip-para, mil puan, indirim ve taksit kampanyaları da bulunuyor.

Akbank, henüz Axessli olmayanlar için de yüksek kazançlı bir kampanya sunuyor. 31 Mayıs’a kadar ilk kez Axess sahibi olacaklar, 15 Haziran’a kadar yapacakları her 2 bin lira ve üzeri alışverişlerinde 300 lira, toplamda 3 bin liraya varan chip-para kazanabiliyor.

Cebe inen Axess’e başvuranlar kartlarını anında internet alışverişlerinde ve mobil ödemelerde kullanmaya başlayabiliyor.

Kampanyadan yararlanmak için Axess’e başvurduktan sonra Juzdan uygulamasından ilgili kampanyaya katılım yeterli oluyor.

Ayrıca, 31 Mayıs’a kadar ilk kez Wings sahibi olacaklar, 15 Haziran’a kadar yapacakları toplamda 30 bin lira harcamaya yurt dışında 6 bin lira, yurt içinde 3 bin lira uçak bileti değerinde kullanılabilecek 300 bin mil puan kazanıyor.