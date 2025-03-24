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Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne soruşturma izni

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen ve incelemeye alınan 130 konserin 33'ü hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde Ankara Valiliği karar aldı. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne soruşturma izni

Ankara Valiliği’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirdiği ve müfettişler tarafından incelenen 130 konserden 33’ü hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni vermesi sonrasında Ankara Büyükşehir Belediyesi açıklamada bulundu. 

Soruşturma İzni Verildi

33 konser için soruşturma izni verilmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “Söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiş, bu etkinliklerle ilgili soruşturma izni verilmemiştir. Ancak 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır. Önemle belirtmek isteriz ki bu etkinlikler daha önce Sayıştay’ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanı, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır” denildi.

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