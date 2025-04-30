1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Ankara’da trafik planlaması yapıldı. Ankara’da yarın hangi yollar kapalı olacak? İşte detaylar.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ndeki etkinlikler için büyükşehirlerde trafik planlamaları yapılarak resmi duyurular valiliklerden geldi. Yapılan toplantılar sonrasında Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs’ta Ankara’da trafiğe kapatılacak yollar duyuruldu. Peki, 1 Mayıs’ta Ankara’da hangi yollar kapalı olacak? İşte yarın kapalı olacak yollar…

İşte 1 Mayıs’ta Ankara’da Kapatılacak Yollar

1 Mayıs’ta Ankara’da yollar 04.00 itibariyle kapatılacak. Bu nedenle vatandaşların kapalı yollara dikkat etmesi ve alternatif güzergahları tercih etmesi gerekiyor. 1 Mayıs’ta Ankara’da kapatılacak yollar şöyle;

Anıt Caddesi ve bu caddeye açılan tüm sokaklar,

GMK Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan varyantlar,

Gençlik Caddesi’nin Akdeniz Caddesi ile Anıt Caddesi arası bölümü,

Dögol Caddesi’nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası,

Hipodrom Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, İstanbul Caddesi ve bunlara bağlanan yan varyantlar,

Celal Bayar Bulvarı ve bu bulvara bağlanan sokaklar,

Strazburg Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi, Mahmut Esat Bozkurt Caddesi, Aksu Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi.

1 Mayıs Etkinlikleri Ankara’da Nerede Olacak?

Kapalı olan yolların yanı sıra resmi olarak 1 Mayıs etkinliklerinin yapılacağı meydanlar da açıklandı. Bu kapsamda Kolej Kavşağı, Anıtpark ve Anadolu Meydanı’nda 1 Mayıs kutlanacak. Ankara’da yoğun katılımın olması bekleniyor.