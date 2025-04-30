1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Ankara’da trafik planlaması yapıldı. Ankara’da yarın hangi yollar kapalı olacak? İşte detaylar.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ndeki etkinlikler için büyükşehirlerde trafik planlamaları yapılarak resmi duyurular valiliklerden geldi. Yapılan toplantılar sonrasında Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs’ta Ankara’da trafiğe kapatılacak yollar duyuruldu. Peki, 1 Mayıs’ta Ankara’da hangi yollar kapalı olacak? İşte yarın kapalı olacak yollar…
İşte 1 Mayıs’ta Ankara’da Kapatılacak Yollar
1 Mayıs’ta Ankara’da yollar 04.00 itibariyle kapatılacak. Bu nedenle vatandaşların kapalı yollara dikkat etmesi ve alternatif güzergahları tercih etmesi gerekiyor. 1 Mayıs’ta Ankara’da kapatılacak yollar şöyle;
- Anıt Caddesi ve bu caddeye açılan tüm sokaklar,
- GMK Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan varyantlar,
- Gençlik Caddesi’nin Akdeniz Caddesi ile Anıt Caddesi arası bölümü,
- Dögol Caddesi’nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası,
- Hipodrom Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, İstanbul Caddesi ve bunlara bağlanan yan varyantlar,
- Celal Bayar Bulvarı ve bu bulvara bağlanan sokaklar,
- Strazburg Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi, Mahmut Esat Bozkurt Caddesi, Aksu Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi.
1 Mayıs Etkinlikleri Ankara’da Nerede Olacak?
Kapalı olan yolların yanı sıra resmi olarak 1 Mayıs etkinliklerinin yapılacağı meydanlar da açıklandı. Bu kapsamda Kolej Kavşağı, Anıtpark ve Anadolu Meydanı’nda 1 Mayıs kutlanacak. Ankara’da yoğun katılımın olması bekleniyor.