Türkiye’de şarkılarıyla bir döneme damga vuran Ankaralı Turgut, kansere yakalanmıştı. Geçtiğimiz aylarda sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan ve ekonomik zorluklar yaşadığını belirten Ankaralı Turgut, durumunun ağırlaşması sonrasında hastanede tedavi altına alındı.

Kanserle mücadele eden sanatçıyla ilgili gelişmeler kızı tarafından duyurulurken, bugün yeni bir açıklama daha yapıldı. Ankaralı Turgut’un kızı Eylem Boran, babasından iyi haber beklediklerini ancak doktorların çok umutlu konuşmadığını aktardı.

Ankaralı Turgut Öldü mü? Son Durumu Ne?

Eylem Boran açıklamasında, babasının sürekli öldüğü yönündeki haberlere de tepki gösterdi ve babasının tedavisine devam ettiğini söyledi. 61 yaşındaki sanatçı için doktorların kendisine kötü haber verdiğini paylaşan ve akciğer kanserinin ilerlediğini söyleyen kızı, yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Doktor, ‘Durumu kötüye gidiyor.’ dedi. Umutlarım yavaş yavaş tükeniyor. Babam ne olur beni bırakma.” dedi.