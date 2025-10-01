Antalyaspor’un Eski Başkanı Aziz Çetin Gözaltına Alındı

Antalyaspor Kulübü’nün önceki başkanı avukat Aziz Çetin, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile kulüp arasında imzalanan protokoller kapsamında ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde evinde gözaltına alınan Çetin, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma; belediye ile Antalyaspor arasında yapılan protokolde yer alan ve kulübe aktarılması planlanan yaklaşık 2 milyar TL’lik hafriyat gelirine ilişkin usulsüzlük iddialarını kapsıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasının 6’ncı dalga operasyonunda gözaltı kararı verilen 20 kişiden 16’sı yakalandı. İş insanları ve hafriyat sektörü temsilcilerinden bazıları serbest bırakılırken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanı Metin A.’nın İstanbul’a götürüldüğü, hakkında ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili soruşturma dosyasında işlem yapıldığı bildirildi.